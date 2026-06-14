ABD'nin San Francisco kentinin Nob Hill bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen olay, trajik bir kazayla sonuçlandı. Bir marketten gelen hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kendilerine direnerek kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü.

OTOMOBİL ARALARINA DALDI

Kovalamaca sırasında şüpheli ve onu takip eden iki polis memuru caddeye çıktığı esnada, seyir halindeki bir otomobil üç kişiye birden çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memurlarından biri aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkışan polis memuru kurtarıldı.

HIRSIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan hırsızlık şüphelisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bacaklarından yaralanan iki polis memurunun ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçmayarak polisle iş birliği yaptığı öğrenildi. San Francisco Polis Departmanı, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.