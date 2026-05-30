Ankara’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Furkan Devecioğlu’nun, kendisini “Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın HSK’daki özel kalem müdürü” olarak tanıtarak üst düzey bürokratları dolandırdığı ortaya çıktı.

PROTOKOL KEYFİ

Sahte unvanla Marmaris, Fethiye ve Isparta’da protokol ziyaretleri gerçekleştiren Devecioğlu; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve ilçe başsavcıları tarafından makamlarda ağırlandı.

Hatta Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Can Tuncay’ın özel kalemi sandığı Devecioğlu’nu teknede ağırlayıp restorana götürdü, ne yemek ne de tekne gezintisi sırasında Devecioğlu’nun ustaca rol yapması nedeniyle hiç kimse halinden şüphelenmedi.

ÜCRETSİZ KONAKLADI

Kaymakam Kaya, yargı diline hakimiyeti ve makamları çok iyi bilmesi nedeniyle herkesi ayakta uyutan Devecioğlu’nu öğretmenevinde de ücretsiz konaklattı.

Isparta ve Fethiye’de de Başsavcı ziyareti yapan Devecioğlu’nun, Ankara’da da bazı hâkim-savcı ve başsavcı vekilleriyle görüştüğü anlaşıldı. Devecioğlu’nun yalanı, Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük’ün dikkati sayesinde ortaya çıktı. Durumdan şüphelenerek araştırma yapan Başsavcı Yörük, Bakan Yardımcısının gerçek kalem müdürünün başka bir kişi olduğunu belirledi.

BAŞSAVCI FARK ETTİ

Kimliği deşifre edilen Devecioğlu ile kendisini koruması olarak tanıtan Muhammet S. Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı. Eski bir milletvekilinin sivil danışmanlığını yaptığını belirten zanlı, Ankara Adliyesi ve HSK’ya protokol kapısından kimliksiz girdiğini itiraf etti. Telefonundan çıkan mesajlar da ise “Valimle HSK’dayız” gibi söylemler var.

HERKESİ İŞLETMİŞ!

Cep telefonunda yapılan incelemede de Devecioğlu’nun çok sayıda milletvekili, vali, hâkim, savcı, başsavcı ve başsavcı vekilleri ile fotoğraf ve yazışmalarına rastlandı. Hakkında yakalama kararı olan bir hırsızlık hükümlüsünün yargı mensupları arasında bu denli rahat dolaşabilmesi ise güvenlik zafiyeti tartışmalarını beraberinde getirdi.