Basit gibi görünen bazı detaylar, hırsızların dakikalar içinde eve girmesine neden olabiliyor. Kapı kilidiniz eski veya kalitesizse, hırsızlar plastik kart, tornavida veya levyeyle kolayca açabilir. Özellikle silindirik kilitler ve basit göbekli kilitler, hırsızların en kolay hedeflerinden biridir. Güvenli bir çelik kapı kilidi ve ek kilit mekanizmaları kullanmak, bu tür girişimleri büyük ölçüde engelleyebilir.

GÜÇSÜZ KAPI GÖBEĞİ BÜYÜK RİSK

Hırsızlar, kapı göbeklerini kırarak veya sökerek içeri girme yöntemini sıkça kullanıyor. Standart bir kilit göbeği, birkaç dakika içinde kırılabilir. Darbelere dayanıklı, çelik takviyeli ve koruma barelli kilitler kullanarak bu riski en aza indirebilirsiniz.

KAPI ARALIĞI TESTİ YAPIN

Birçok kişi, kapısını kapattığında tamamen kilitlendiğini sanır ancak kapı ve çerçeve arasındaki boşluk hırsızlar için fırsat oluşturabilir. Eğer kapınızın aralığında boşluk varsa, levye veya sert bir cisimle kapının zorlanarak açılması daha kolay olur. Kapınızın tam olarak oturduğundan ve menteşelerin sağlam olduğundan emin olun.

GÖZETLEME DELİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Bazı eski veya güvenlik açısından yetersiz kapılarda kapı gözetleme deliği (kapı dürbünü) bulunmaz. Hırsızlar, bazen kurye veya teknik servis görevlisi kılığında kapıyı çalarak içeri girmeye çalışabilir. Ayrıca, kapının iç kısmında mandallı kilit veya emniyet zinciri olmaması, yabancı kişilerin kapıyı zorlamasına karşı bir güvenlik açığı oluşturur.

KULLANILAN MALZEMEYE DİKKAT

Eğer kapınız ahşap, ince metal veya düşük kaliteli bir çelik kapıysa, kuvvet uygulayarak açılma ihtimali yüksektir. Dayanıklı çelik kapılar ve çok noktalı kilit sistemleri, ev güvenliğini artıran en etkili çözümlerden biridir.

Uzmanlar, hırsızların genellikle güvenlik açıklarını fark ettikleri evleri hedef aldıklarını belirtiyor. Basit ama etkili önlemlerle evinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.