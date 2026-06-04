M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli Gayrettepe istasyonunda bir yolcunun yanına yaklaşan iki şüpheli, yankesicilik yöntemiyle mağdurun cep telefonunu alarak hızla kaçmaya başladı. Durumu fark eden yolcu şüphelilerin peşinden koşsa da şahısları yakalamayı başaramadı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdur yolcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER
İhbar üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, olayın yaşandığı metro istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Hırsızlık eylemini gerçekleştiren şahısların S.G. ve İ.R. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi.
ÇALINTI TELEFONLA YAKALANDILAR
Kimlikleri ve eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan emniyet, kısa süre içerisinde S.G. ve İ.R.'yi çaldıkları cep telefonu ile birlikte yakaladı. Polis merkezine götürülen ve buradaki yasal işlemleri tamamlanan iki şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.