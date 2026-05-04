Hırsızların en büyük kabusu zamanla yarışmaktır. Kaçış sırasında polisle girilen bir kovalamacada veya sınır ötesine yapılan uzun yolculuklarda "şarjın bitme riski" hırsızlar için kabul edilemez bir kumar.

Pil ömrü planları altüst ediyor

Zaman lüksü yok: Bir hırsızın şarj istasyonunda 30 dakika beklemesi, yakalanması için davetiye çıkarmak demek.

Menzil kaygısı: Pil ömrünün kısalığı, operasyonel planları altüst ediyor.

Elektrikli araçlar sadece birer ulaşım aracı değil, tekerlekli akıllı cihazlardır. Modern modellerin sunduğu gelişmiş takip sistemleri, failler için büyük bir caydırıcı:

Akıllı telefon bağlantısı: Araç sahipleri araçlarını anlık olarak ceplerinden izleyebiliyor.

Dijital ayak izi: Hırsızlar bir istasyonda şarj etmeye kalktıkları an, sistemde silinmesi zor dijital izler bırakıyorlar. Bu da onları geleneksel araçlara göre çok daha kolay bulunabilir kılıyor.

Yedek parça pazarı henüz oluşmadı

Organize suç çeteleri genellikle otomobilleri parçalayıp "yedek parça" olarak satmak için çalar. Polonya, Litvanya ve Macaristan gibi ülkelerdeki yasa dışı pazarlarda durum şu:

Talep Düşük: Elektrikli araç parçalarına olan talep, geleneksel içten yanmalı motorlara göre çok düşük.

Altyapı Eksikliği: Hedef ülkelerde şarj altyapısı gelişmediği için, bu araçların yeniden satışı da hırsızlar için kârlı bir iş değil.

Hırsızların "favori kurbanları" hala aynı

Verilere göre suçluların iştahını kabartan araçlar hâlâ pahalı SUV'lar ve karavanlar. Bu araçlar hem yüksek kâr marjı sağlıyor hem de parçalarına olan talep hiç bitmiyor.