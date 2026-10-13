Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte hırsızlık vakalarında yaşanan artış, emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Almanya'nın Hamburg kenti polisi, vatandaşları ilk bakışta fark edilmesi oldukça güç olan yeni bir hırsızlık yöntemi konusunda önemle uyardı. Edinilen bilgilere göre suçlular, hedef aldıkları dairelerin kapı çerçevesi ile kapı arasına küçük iplikler veya ince plastik parçaları yapıştırıyor.

Toz ya da basit bir kir lekesi gibi göründüğü için ev sakinlerinin gözünden kaçan bu düzenek, hırsızlar için bir turnusol kağıdı görevi görüyor.

Sistem nasıl işliyor?

Şüpheliler, işaretleri yerleştirdikten birkaç gün sonra binaya geri dönerek kapıları tekrar kontrol ediyor. Eğer kapı arasına gerilen ip veya plastik etiket hiç hasar görmeden duruyorsa, hırsızlar daire sakinlerinin uzun süredir evde olmadığı sonucuna vararak soygun planını devreye sokuyor. İpin kopması veya plastiğin düşmesi durumunda ise evin dolu olduğu anlaşılarak geri adım atılıyor.

Sadece kapı kapı ipleri değil, taş ve çubuklara da dikkat

Polis raporlarında, suç şebekelerinin evlerin boş olup olmadığını anlamak için farklı düzenekler de kullandığı belirtildi.

Giriş basamaklarının ortasına yerleştirilen taş veya çubuklar, günlerce boşaltılmayan posta kutuları ve mahallenin çöp toplama gününde sürekli boş kalan çöp kovaları, hırsızların takibinde öne çıkan diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Hamburg Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

• Evden kısa süreliğine ayrılınsa dahi ön kapı mutlaka kilitlenmeli; pencereler, balkon ve veranda kapıları tamamen kapatılmalıdır.

• Paspas altı, saksı içi gibi evin dışındaki alanlarda kesinlikle yedek anahtar bulundurulmamalıdır.

• Anahtarın kaybolması durumunda, özellikle anahtarlıkta adres bilgisi yer alıyorsa, kapı kilidi derhal değiştirilmelidir.