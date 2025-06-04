İddiaya göre, kuşlarını çaldığını öne sürdükleri kişileri yakalayan bir grup şüpheli, bu kişilere zorla kadın kıyafeti giydirerek özür dilemeye zorladı ve darbetti. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedilerek şüpheliler tarafından arkadaşlarına gönderildi.

Görüntülerde, koltukta oturan bir şüphelinin elinde kesici aletle tehdit ettiği kişilerin zorla özür dilediği ve kendilerine söylenen sözleri tekrar etmeye zorlandığı görülüyor. Kadın kıyafeti giydirilen mağdurların yaşadığı bu aşağılayıcı muamele, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yaşananların hukuka aykırı olduğunu ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını belirtti.