Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında alışveriş yapmak için hafif ticari aracıyla AVM’ye gelen sürücü, aracını park ettikten sonra uzaktan kumandayla kapıları kilitlemek istedi.

SİNYAL KESİCİYİ DEVREYE SOKTU

Bu sırada araç yakınında bulunan şüphelilerden biri, yanında taşıdığı sinyal kesici cihazı devreye soktu. Jammer nedeniyle aracın kilitlenmediğini fark etmeyen sürücü alışveriş merkezine girerken, şüpheli bir süre aracın çevresinde bekledi.

Ardından sürücü kapısını açan şüpheli, içerisinde 200 bin lira bulunan zarfı alarak bölgeden uzaklaştı.

PARANIN YERİNDE OLMADIĞINI FARK ETTİ

Bir süre sonra aracının yanına dönen sürücü, parasının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntüler ve polis ekiplerinin saha çalışması sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gürcistan uyruklu G.K.’nın Fatih’te bir otelde kaldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

G.K. otelde yakalanırken, aynı yerde kalan Gürcistan uyruklu M.K. da gözaltına alındı.

OTELDEN JAMMER VE DOLAR ÇIKTI

Otelde yapılan aramada bir adet sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık olayından elde edildiği değerlendirilen 1.400 dolar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.