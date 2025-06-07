Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) bir dönem daire başkanı olarak çalışan ve kasasından toplam değeri 165 milyon TL’yi bulan 26 kilo altın ile 1 milyon 329 bin ABD Dolar ve 120 bin Euro çıkan Cemil Acar’ın maaşının 112 bin 422 lira olduğu belirlendi.

Açılan soruşturmanın ardından emekli olan ve daha sonra “Rüşvet ve yolsuzluk’’tan tutuklanan Acar’la ilgili TBMM KİT komisyonunda milletvekillerinin, “Aileden kalmadıysa bu serveti nasıl yaptı?’’ sorusuna yanıt geldi.

BU MAAŞLA İMKANSIZ

DHMİ’de genel müdürün 131 bin, genel müdür yardımcısının 115 bin ve daire başkanının 112 bin 422 lira ücret aldığı açıklandı.

DDHMİ’nin cevabi yazısında, Acar ile ilgili “Hakkındaki şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı müfettişlerince 5 Kasım 2024 tarihinde soruşturma başlatılırken adı geçen 28 Kasım 2024’te kendi talebiyle emekli olmuştur. Soruşturmada elde edilen bilgi ve belgeler sonucu 21 Şubat 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmuştur” bilgisi verildi.

PARANIN KAYNAĞI NEDİR?

Acar tutuklandı ama paranın kaynağı hâlâ belirsiz. Rüşvet alarak mı, devleti dolandırarak mı bu serveti yaptı, henüz açıklanmadı. Araştırıldığına dair herhangi bir açıklama yok.