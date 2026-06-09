Cape Coral Polis Departmanı'nın açıklamasına göre bir aile, pazartesi günü karavanlarının içinde bulunduğu sırada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığını fark ederek polise haber verdi. İddiaya göre şüpheli, kilitli kapıyı defalarca zorladı. Kapıyı açamayınca bu kez karavanın elektrik bağlantısını kesti.

Aile üyeleri, şüphelinin kadın kıyafetleri giydiğini söyledi. Polis kayıtlarına göre üzerinde tayt, atlet ve küçük bir sırt çantası bulunan kişinin 34 yaşındaki Devon Turner olduğu belirlendi.

MAHKEMEYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kısa süre sonra Turner'ı buldu. Vücut kamerası görüntülerine göre Turner, mahkemeye gitmekte olduğunu ve giyecek kıyafet aradığını söyledi.

Ancak polis, Turner'ın içinde insanların bulunduğu karavana hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı sonucuna vardı. Üstelik Turner'ın gitmekte olduğu mahkemenin de daha önceki bir hırsızlık dosyasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

ÇANTASINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı aramada Turner'ın sırt çantasında yaklaşık 2,9 gram metamfetamin bulunduğu belirtildi.

Turner, içinde insanların bulunduğu bir konutta hırsızlık girişiminde bulunmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamalarıyla gözaltına alınarak Lee County Hapishanesi'ne gönderildi.