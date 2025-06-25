Real Madrid formasıyla sayısız başarıya imza atan Luka Modric, İtalya yolcusu. AC Milan, Hırvat yıldızla uzun süredir yürüttüğü temaslarda sona geldi. Kulüp, Modric’i yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NIN BİTMESİ BEKLENİYOR
Dış basındaki kaynaklara göre transferin, oyuncunun FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki son görevini tamamlamasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor. Milan cephesi, yıldız oyuncunun takımın liderlik boşluğunu dolduracağına inanıyor.
39 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Milan’la sözleşme imzalaması planlanıyor.