Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yaptığı yazılı açıklama ile Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını açıkladı.

Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde sonuçlanması şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Bruno Petkovic, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 42 kez terletti. 30 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı.