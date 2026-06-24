FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında Panama ile Hırvatistan takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı. Hırvatistan maçı tek golle kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Hırvatistan, aradığı golü 54. dakikada Ante Budimir ile buldu. Tecrübeli golcünün kaydettiği gol, karşılaşmanın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda Panama'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Hırvatistan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PANAMA KUPAYA VEDA ETTİ

Grupta oynanan diğer karşılaşmaların ardından İngiltere ve Gana 4'er puanla zirveyi paylaşırken Hırvatistan 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Panama ise 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

L Grubu'nda son hafta maçlarında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan karşısında sahaya çıkacak.