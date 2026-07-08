Hırvatistan’da Dalic dönemi sona erdi… Hırvatistan Futbol Federasyonu, sözleşmesi biten Dalic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hırvatlar Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz’e elenmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Unutulmaz bir yolculuk. Gurur dolu bir veda. Yaklaşık 9 yılın ardından, Zlatko Dalic, Hırvatistan ile yazdığı inanılmaz derecede başarılı sayfanın sonunu getirmeye karar verdi. Her şey için teşekkür ederiz."

EN BÜYÜK ADAY SLAVEN BILIC

Hırvat medyası, daha önce, Dalic'in görevden ayrılması halinde milli takım teknik direktörlüğü için en büyük adayın Slaven Bilic olduğunu duyurmuştu.