UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, rakibini 7-0 yenerek UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2. galibiyetini aldı.

İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Noni Madueke attı.

İNGİLTERE'NİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederek bu rakibine karşı en farklı galibiyetini elde etti. İki takım arasındaki en farklı skor, 2009 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere'nin Hırvatistan'ı 5-1 yendiği karşılaşmaydı.

İngiltere, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. İlk maçında İspanya'ya 3-2 kaybeden İngilizler, ikinci maçında Çekya'yı yenmişti.

Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Slaven Bilic'in ekibi, ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etmiş, ikinci maçında ise İspanya'ya 4-1 yenilmişti.

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere, 6 Eylül'de Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise aynı tarihte İspanya ile karşılaşacak.