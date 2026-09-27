Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi grup aşamasında Çekya ile deplasmanda karşılaştı. İki takımın da yeni teknik direktörleri yönetiminde sahaya çıktığı karşılaşmada Hırvatistan, 2-1'lik skorla galip geldi.
Slaven Bilic, 14 yıl sonra Hırvatistan Milli Takımı'nın başında ilk maçında galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Hırvatistan, ikinci yarının başında öne geçti. Modric, ceza sahasına girerek sert bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
HIRVATİSTAN SON BÖLÜMDE ATTI
Ev sahibi Çekya, yakaladığı ilk ciddi fırsatlardan birini değerlendirdi. Adam Hlozek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adam Karabec, yaptığı vuruşla kaleci Dominik Livakovic'i avlayarak skoru eşitledi.
Hırvatistan ise maçın son bölümünde yeniden öne geçti. Ivan Perisic'in ortasında arka direkte yükselen Marco Pasalic'in kafa vuruşunda top, kaleci Hornicek'e çarparak çizgiyi geçti.
Kalan dakikalarda skor değişmedi. Slaven Bilic, 14 yıl aradan sonra Hırvatistan'ın başında çıktığı ilk maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.