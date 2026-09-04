Borsa İstanbul’daki sert hareketler, milyarderler listesindeki dengeleri de değiştirdi. Son yıllarda halka açık şirketlerin olağanüstü değer kazanmasıyla zirveye tırmanan bazı isimler, hisselerdeki sert düzeltmelerle gerilerken boşalan koltukları yeni milyarderler ve listeye geri dönen iş insanları doldurdu.

Forbes’un 3 Eylül’de güncellenen gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri SASA’da yaşandı. Hissenin 7 Haziran 2023’te zirveye çıkmasının ardından yüzde 73 değer kaybetmesi, 2023’te 5.3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan İbrahim Erdemoğlu’nu da aşağı çekti. Serveti 1 milyar dolara kadar gerileyen Erdemoğlu, 28’inci sıraya indi. Üç yıl içinde servetinden 4.3 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

LİSTE DIŞI KALDILAR

Tera Yatırım’ın sahipleri Tezmen Ailesi de borsadaki dalgalanmanın etkisini yaşayan isimler arasında

yer aldı. TERA hisselerindeki hızlı yükseliş, Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen’i 1.3 milyar dolarla, onursal başkan Oğuz Tezmen’i ise 1.1 milyar dolarlık servetle milyarderler listesine taşımıştı. Ancak son altı ayda hisselerde yaşanan yüzde 28.6’lık düşüşün ardından iki isim de milyar dolar sınırının altına inerek liste dışı kaldı.

Borsadaki yükselişten en fazla yararlanan isimlerden biri ise Astor Enerji’nin patronu Feridun Geçgel oldu. 2023’te 12.50 liradan halka arz edilen Astor hisselerinin 300 lira seviyelerine yükselmesiyle Geçgel’in serveti 4 milyar dolara ulaştı. Yüzde 2 bin 192’yi bulan getiriyle Geçgel, Erman Ilıcak’ı geride bırakarak listenin üçüncü sırasına kadar yükseldi.

7 yıl sonra milyarderler listesine döndü

BİM'in kurucu ortağı ve eski CEO’su Mustafa Latif Topbaş, 2018 ile 2025 yılları arasında yer alamadığı milyarderler listesine 2025 yılında 1.2 milyar dolarla geri döndü ve güncel servetini 1.3 milyar dolara taşıyarak 24'üncü sırayı aldı. Kardeşi Ahmet Afif Topbaş da 2025’te 1.1 milyar dolarla listeye girerek güncelde 1.2 milyar dolarla 25'inci sırada yer alıyor. Türkerler Holding’in kurucusu Kazım Türker, şehir hastaneleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarının gücüyle 2025 yılında listeye 1.4 milyar dolarla girdi; şu anda 1.2 milyar dolarlık servetiyle 27’nci sırada yer alıyor.