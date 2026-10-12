Dijital yayın platformu Netflix'te kapsamlı bir personel azaltımına gidileceğine dair bilgiler, sektör kaynakları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, kesintilerin oldukça büyük bir ölçeğe sahip olacağı ifade ediliyor.

KESİNTİLER ŞİRKETİN YÜZDE 5'İNİ KAPSAYABİLİR

İşten çıkarmaların kesin zamanlaması henüz netlik kazanmazken, sürecin bu hafta veya gelecek hafta başlayabileceği öngörülüyor. Kesintilerin tam boyutuna dair tahminler farklılık gösterse de, şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin bu süreçten etkileneceği belirtiliyor. Netflix, 2022 yılındaki büyük personel azaltımından ve geçtiğimiz şubat ayında ürün departmanındaki kısıtlı ayrılıklardan bu yana böylesine geniş çaplı bir tensikata gitmemişti. Medya sektöründe işten çıkarmaların giderek sıradanlaştığı bir dönemde gelen bu adım, dikkatleri yeniden şirkete çevirdi.

HİSSE DEĞER KAYBI VE YAVAŞLAYAN BÜYÜME

Wall Street'in izleyici etkileşimini yakından incelemesiyle birlikte şirketin hisse senedi, geçtiğimiz yıl yüzde 40'tan fazla değer kaybetti. Yılın ilk yarısında izleyici etkileşimindeki artışın sadece yüzde 2 seviyesinde kalması da bu düşüşte önemli rol oynadı. Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, katıldığı bir konferansta şirketin istediği hızda büyümediğini ve bu büyümeyi hızlandırmak adına çalıştıklarını dile getirmişti.