Küresel havacılık sektöründe yükselen operasyonel giderler ve finansmana erişim zorlukları, düşük maliyetli hava yolu şirketlerini sarsmaya devam ediyor.

Norveçli taşıyıcı Norse Atlantic Airways, 26 Kasım itibarıyla tüm uçuş operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket yönetim kurulu, faaliyetlerin devamlılığı için acil likidite sağlanamadığı takdirde yasal iflas sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

HİSSELER ÇAKILDI, TAHVİL SAHİPLERİYLE KRİTİK ZİRVE YAPILDI

Mali yapısının kritik bir eşiğe geldiğini 25 Kasım'da kamuoyuyla paylaşan Norse Atlantic, faaliyetlerini sürdürebilmek için ek sermaye arayışında olduğunu bildirmişti.

Bu duyurunun hemen ardından şirketin Oslo Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 85 oranında sert bir düşüş yaşadı.

Finansman yükünü hafifletmeye çalışan yönetim, 25 Kasım tarihinde yüzde 15 faiz oranına sahip 52 milyon dolarlık teminatlı tahvillerin sahipleriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Yüksek faizli bu borç kalemi, şirketin bilançosu üzerindeki en ağır baskı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

KİRALAMA ANLAŞMASININ BİTMESİ OPERASYONLARI VURDU

Norse Atlantic'in yaşadığı nakit sıkışıklığı, başka hava yollarına uçak ve mürettebat sağladığı wet-lease anlaşmalarındaki kayıplarla daha da derinleşti. Şirketin 12 uçaklık Boeing 787-9 filosunun yarısını kapsayan ve Hindistan merkezli IndiGo ile yürütülen kiralama sözleşmesinin 1 Kasım'da sona ermesi gelir akışını sekteye uğrattı.

Operasyonların durdurulması uluslararası uçuş ağında da zincirleme iptallere yol açtı. Norse Atlantic ile iş birliği bulunan Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA), 25 Kasım'daki Londra-İslamabad ve Manchester-Lahor seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

JET YAKITI MALİYETLERİ BÜTÇELERİ ZORLUYOR

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarına yansıması ve jet yakıtı fiyatlarındaki artış, özellikle düşük kâr marjıyla çalışan uzun menzilli hava yolu şirketlerinin mali dengesini bozuyor.

Uçuş iptallerinden mağdur olan yolculardan özür dileyen Norse Atlantic yönetimi, gökyüzüne geri dönüp dönmeyeceklerinin devam eden finansman görüşmelerinin sonucuna bağlı olduğunu belirtti.