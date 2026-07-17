Kamuoyunun aylardır tartıştığı 12. Yargı Paketi, kapsamı sınırlandırılmış şekilde 26 Haziran'da TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti.



NATO zirvesi nedeniyle Meclis'in tatil olmasının ardından Genel Kurul aşaması dün itibarıyla sonlanan paket, Meclis'te AKP ve MHP çoğunluğunun kabul oyları ile yasalaştı.





IBAN mağdurları, noter sistemi ve tapu düzenlemesi dahil olmak üzere birçok alanda farklı değişiklikler içeren paketin en dikkat çeken maddelerinden biri ise hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren radikal değişiklik oldu.



BAŞVURMAYAN HAKKINI KAYBEDECEK



Meclis'ten geçen düzenlemeyle birlikte, kamuoyunda 'hisseli tapu' olarak bilinen ve taşınmaz üzerinde farklı kişilerin sahipliğinin bulunduğu durumlarda açılan 'ortaklığın giderilmesi' davaları usulen yeniden biçimlenecek.





Düzenleme sonucunda yasayla İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında, tüm maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi halinde ilk açık artırma yalnızca mirasçı maliklerin katılımıyla yapılacak. Bu usul yalnızca bir kez uygulanacak.



Belirlenen süre içerisinde, ilk ihaleye başvurmayan malikler ise öncelik hakkını kaybedecek. Bu aşamanın ardından taşınmazın satışı için yapılacak ihale herkese açık hale gelecek.