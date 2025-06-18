Miras paylaşımına dair yapılan değişiklikler uygulanmaya başlandı. Uygulanan değişikliklerden ise birçok tapu sahibinin henüz haberi yok. Bunun üzerine, tapu işlemlerinde yapılan zorlukları gidermek ve mirasçılar arasında yaşanan hukuki sorunları en aza indirmek amacıyla yapılan düzenlemeler tekrar hatırlatıldı.

Artık mirasın eşit bölüştürülmesi zorunluluğu kalktı ve mirasçılar, taşınmazların devrini kendi aralarında anlaşarak gerçekleştirebilecek.

Bu işlemler için noter onayı alınması gerekmeyecek. Yapılan ve uygulanmaya başlanan yeni düzenleme, aile içindeki gerginlikleri azaltmak ve miras paylaşımını hızlandırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

HİSSELİ TAPU İÇİN YENİ KURALLAR

Miras paylaşımındaki değişiklikler sadece eşit bölüştürmeyi kapsamıyor. Hisseli gayrimenkullerle ilgili de önemli yenilikler geldi.

Buna göre, hisseli tapuların satış işlemleri için tüm hissedarların onayı gerekecek.

Hissedarların, ya bizzat işlemlere katılmaları ya da avukatları aracılığıyla temsil edilmeleri zorunlu olacak. Bu düzenlemenin, tapu işlemlerinde daha fazla şeffaflık ve güvenlik sağlanması bekleniyor.

EŞİT PAYLAŞIM YERİNE UZLAŞMAYA DAYALI PAYLAŞIM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, önceki sistemde mirasın eşit bir şekilde dağıtılması zorunluydu. Ancak bu durum, aile bireyleri arasında sıkça anlaşmazlıklara yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle, mirasçılar aralarındaki anlaşmazlıkları çözerek, mirası kendi aralarında belirleyecekleri şekilde paylaşabilecekler. Bu değişiklik, aile içindeki gerginlikleri azaltmayı ve uzlaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

DAVA YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Düzenleme, hukuki süreçlerde de önemli iyileştirmeler sağlayacak. Noter onayı şartının kaldırılmasıyla birlikte işlemler daha hızlı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, miras paylaşımıyla ilgili davaların sayısında ciddi bir düşüş öngörülüyor. Uzmanlar, bu değişikliğin, miras paylaşımındaki hukuki süreçleri daha barışçıl ve pratik bir hale getireceğini belirtiyor.