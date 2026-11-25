Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla, konut kredilerinde kredi tutarının taşınmazın değerine oranına ilişkin kurallar güncellendi.

Önceki uygulamada, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut ya da konut hissesi bulunan tüketicilerin yeni konut alımlarında azami kredi oranı yüzde 75 azaltılıyordu. Yapılan düzenlemeyle hisseli tapular ve riskli yapılar için yeni istisnalar getirildi.

HİSSELİ TAPULARDA YÜZDE 50 KRİTERİ

Karara göre, herhangi bir konutta yüzde 50 veya daha az hisse sahibi olan tüketicilerin bu nitelikteki taşınmazları, konut sahipliği değerlendirmesinin dışında tutulacak.

Söz konusu istisnadan yararlanabilmek için hisseli tapu sayısına ilişkin bir sınır belirlendi. İkiden fazla konutta hisseli tapusu bulunan kişiler bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve mevcut hisseleri konut sayısına dahil edilecek.

KREDİ TUTARI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Düzenleme, kredi kullanım üst sınırlarını doğrudan etkiliyor. Normal şartlarda 5 milyon TL ekspertiz değerine sahip ve yüzde 80 oranında kredi kullanılabilen bir konutta azami kredi tutarı 4 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Önceki uygulamada üzerinde bir konut veya hisse kaydı bulunan alıcılar için bu tutar yüzde 75 azaltılarak 1 milyon TL'ye düşüyordu. Yeni kararla birlikte şartları karşılayan hisseli tapu sahipleri, kredi kesintisi uygulanmadan 4 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

RİSKLİ YAPI VE YIKIM KARARI BULUNAN KONUTLAR

BDDK kararında 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapılara ilişkin düzenleme de yer aldı. Buna göre, riskli yapı olarak tespit edilerek yıkılan veya hakkında yıkım kararı bulunan konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

DEĞERLENDİRME KAPSAMI

Konut kredisi başvurularında yapılan sahiplik sorgulamasında başvuru sahibinin yanı sıra eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının adına kayıtlı taşınmazlar birlikte hesaplanıyor. Hane içinde toplamda en az iki konutu bulunan tüketiciler için yeni konut alımlarında yüzde 75'lik kredi oranı azaltımı uygulanmaya devam edecek.