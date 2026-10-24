Alman polisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bavyera eyaletinde Adolf Hitler'in "Kartal Yuvası" olarak bilinen eski dağ evinde çıkan yangının ardından bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güney Almanya'daki Obersalzberg zirvesinde yer alan, ulaşımı güç ve sarp bir noktadaki Kehlsteinhaus'ta başlayan yangını kontrol altına almak için yaklaşık 200 itfaiyeci sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştıkları esnada gökyüzüne yükselen yoğun alevlerle karşılaştığı ve binayı "tamamen alevler içinde" bulduğu ifade edildi.

Polisten daha sonra yapılan açıklamada, "Şüpheli bir kişi geçici olarak gözaltına alındı" denildi.

İtfaiye ekipleri binanın içinde kimsenin bulunmadığını doğruladı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

BİNADA AĞIR HASAR VAR

Cuma akşamı yerel saatle 21.50 sularında bir duman dedektörünün alarm vermesiyle durumdan haberdar olan yetkililer harekete geçti.

Alp zirvesine kar yağarken, hava durumu kamerasının kayıtları Kartal Yuvası'nın cumartesi gününün ilk saatlerinde de alevler içinde olduğunu gösterdi.

Polis Sözcüsü Lisa Maier, yapının 1.834 metre yükseklikte yer alması sebebiyle itfaiyenin alevlerle mücadelede güçlük yaşadığını ve yangına müdahale için binaya sadece oksijen tüpüyle ile girilebildiğini aktardı.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, Alman medyasında soruşturmayı yürüten ekiplerin kundaklama ihtimalinden şüphelendiği bilgisi yer aldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alman Bild gazetesi, yetkililerin olay mahalline giderken karşılaştıkları bir motosikletliyi gözaltına aldıklarını yazdı.

Bölgede görev yapan bir AFP foto muhabiri, polis ekiplerinin tarihi tesise giden yolu araç trafiğine tamamen kapattığını kaydetti.

Sözcü Maier, tahkikatın sürdüğünü ve cumartesi günü ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleneceğini belirtti.

1937 ile 1938 yılları arasında inşa edilen Kartal Yuvası; Hitler'in Nazi Almanyası yönetiminin mirasının bir parçasını teşkil ediyor.

Diktatörün iktidarı için bir anıt niteliğinde tasarlanan ancak Hitler tarafından çok seyrek ziyaret edilen yapı, 2. Dünya Savaşı'nı hasar görmeden atlattı.

Tesis, 1952 yılından bu yana yerleşkenin Nazi geçmişini anlatan bir sergi alanına ve bir restorana ev sahipliği yapıyor.