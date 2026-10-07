İtalya’da hız kameralarıyla kesilen cezalara ilişkin sürücüleri yakından ilgilendiren bir düzenleme gündeme geldi. Hız kontrol cihazlarının belirlenen kurallara uygun şekilde konumlandırılmaması halinde sürücüler, kendilerine uygulanan cezalara itiraz edebiliyor.

Libertatea’nın aktardığı bilgilere göre, İtalya’daki kurallardan biri hız sınırını gösteren trafik levhası ile hız kamerası arasındaki mesafeyi düzenliyor. Kırsal yollarda uzaktan hız kontrolü yapan kameraların, geçerli hız sınırını belirleyen levhadan en az 1 kilometre sonra konumlandırılması gerekiyor.

Örneğin bir yolda hız sınırının 90 kilometreden 70 kilometreye düşürülmesi halinde, yeni sınırı gösteren levha ile kamera arasında en az 1000 metrelik mesafe bulunması gerekiyor. Düzenlemenin amacı, sürücülerin yeni hız sınırına uyum sağlayabilmesi için yeterli süre ve mesafe bırakılması.

KAVŞAKLARDA MESAFE HESABI DEĞİŞİYOR

İtalya Yüksek Mahkemesi de 31665 sayılı kararıyla mesafe hesabına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Hız sınırını gösteren levha ile kamera arasında bir kavşak bulunması halinde 1 kilometrelik mesafenin hesabı, ilk levhadan değil, son kavşaktan sonra hız sınırını yeniden gösteren levhadan başlatılıyor.

Kavşak bulunmayan bölümlerde ise yalnızca hız sınırını tekrar eden bir levhanın bulunması, 1 kilometrelik mesafeyi yeniden başlatmak için yeterli kabul edilmiyor.

Bu nedenle hız kamerasının hız sınırı levhasından yalnızca 500 metre sonra kurulmuş olması, şartların oluşması halinde sürücü açısından cezaya itiraz gerekçesi oluşturabiliyor. Fakat bu durum cezanın kendiliğinden iptal edileceği anlamına gelmiyor. İtirazda yolun niteliği, geçerli hız sınırı, levha ile kamera arasındaki mesafe ve güzergâhtaki kavşakların konumu gibi ayrıntıların incelenmesi gerekiyor.

KAMERANIN GÖRÜNÜR OLMASI GEREKİYOR

Sürücülerin ayrıca hız kontrol cihazının önceden bildirilip bildirilmediğine ve kameranın açık şekilde görülebilir durumda olup olmadığına da dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek Mahkeme, sürücülerin hız kontrolü konusunda önceden bilgilendirilmesinin önemine de işaret ediyor. Bu bilgilendirme, gerektiğinde geçici uyarı panolarıyla yapılabiliyor.

KAMERALAR ARASINDA DA MESAFE VAR

İtalya’daki düzenlemeler yalnızca levha ile kamera arasındaki mesafeyi değil, art arda yerleştirilen hız kontrol cihazları arasındaki uzaklığı da belirliyor. Buna göre otoyollarda kameralar arasında en az 4 kilometre, ana yollarda 3 kilometre, ikincil yollarda ve benzer güzergâhlarda ise en az 1 kilometre mesafe bulunması gerekiyor.