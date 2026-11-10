İspanya’daki Santiago de Compostela Katedrali, kubbesinden sarkan ve cemaatin başı üzerinden akılalmaz bir hızla geçen devasa bir mekanizmaya ev sahipliği yapıyor. 80 kilogramlık som gümüş buhurdanlık "Botafumeiro", dev makara sistemleriyle tavandan salınarak saatte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşıyor.

KIRMIZI CÜBBELİ 8 ADAM İPLERE ASILIYOR

Devasa kütleyi harekete geçirmek yüksek güç ve senkronizasyon gerektiriyor. Kırmızı cübbeli 8 görevlinin makaralara bağlı kalın halatlara tüm güçleriyle asılmasıyla hız kazanan buhurdanlık, dakikalar içinde katedralin bir ucundan diğer ucuna savrularak tavana neredeyse 90 derecelik açıyla yaklaşıyor.

KORKUNÇ KOKUYU BASTIRMAK İÇİN YAPILMIŞTI

Bugün büyüleyici bir görsel şölen olarak izlenen bu 800 yıllık geleneğin ortaya çıkış nedeni ise oldukça şaşırtıcı. Orta Çağ'da aylarca süren zorlu yolları yürüyerek kente varan yıkanmamış hacıların katedral içine yaydığı dayanılmaz kokuyu ve hastalık havasını bastırmak isteyen din adamları, çareyi havayı hızla dumanla kaplayan dev bir mekanizma kurmakta buldu. Geçmişte birkaç kez ipi koparak tehlike atlatan bu tarihi dev, günümüzde güvenlik nedeniyle sadece büyük dini bayramlarda gökyüzünde savruluyor.