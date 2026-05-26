ABD'deki yolların aşırı konforlu ve tekdüze tasarımı, sürücüler için beklenmedik bir tehlikeyi beraberinde getiriyor: Otoyol Hipnozu. Zihnin adeta "otomatik pilota" bağlandığı bu durumla mücadele etmek isteyen yetkililer, alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu. Minnesota'nın Appleton şehrindeki bir tesis, sürücüleri uyandırmak için hız sınırını 17,3 mil/saat olarak belirledi.

NEDEN 15 DEĞİL DE 17,3 OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Milwaukee’nin yaklaşık 107 mil kuzeyinde yer alan ve yoğun nakliye trafiğine ev sahipliği yapan bir tesiste uygulanan bu yöntem, psikolojik bir tetikleyici görevi görüyor. Tesisin katı atık müdürü, geleneksel 15 veya 20 mil gibi rakamların sürücüler tarafından kanıksandığını ve görmezden gelindiğini belirtiyor.

"Sürücüler artık tabelaya bakıp geçmiyor, tabelayı sorguluyor" diyen yetkililer, 17,3 gibi küsuratlı bir rakamın beyinde merak uyandırarak sürücüyü "hipnoz" halinden çıkardığını savunuyor.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI ARTMAAYA BAŞLADI

Supercar Blondie’ye konuşan yetkililer, bu yaratıcı hamlenin sonuçlarından oldukça memnun. Tesisi kullanan yerel sakinler, ticari araç şoförleri ve tur grupları artık bölgeden geçerken çok daha dikkatli. "İnsanlar sadece yavaşlamıyor, aynı zamanda güvenlik hakkında konuşmaya başlıyorlar. Bu tuhaf rakam, aslında bir iletişim başlatıcıya dönüştü."

MİNNESOTA TEK ÖRNEK DEĞİL

Ondalıklı hız sınırları ABD genelinde yeni bir akım haline gelmeye başladı. Benzer bir örnek de Colorado Springs'teki bir alışveriş merkezinde görülüyor. Burada uygulanan 8,2 mil/saatlik hız sınırı, sosyal medyada ve yerel halk arasında büyük yankı uyandırdı.

Dikkat Dağıtıcı Değil, Dikkat Toplayıcı: Alışılmadık rakamlar beynin odaklanmasını sağlar.

Hız Algısını Değiştiriyor: Sürücü, tam olarak neden o rakamın seçildiğini düşünürken istemsizce ayağını gazdan çekiyor.

Görünürlük: Standart tabelalar arasında ondalıklı bir sayı hemen fark ediliyor.

ABD yollarındaki bu "matematiksel" devrim, trafik güvenliğinde yaratıcılığın en az kurallar kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Görünüşe göre, otoyol hipnozunu yenmenin yolu, sürücülerin kafasını biraz karıştırmaktan geçiyor.