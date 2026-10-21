Füceyre ile Hor Fakkan şehirlerini birbirine bağlayan yolda daha önce saatte 120 kilometre olan hız sınırı, 13 Ekim 2026 itibarıyla 100 kilometreye indirildi. Yetkililer, kararın trafik kazalarını azaltmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla alındığını açıkladı.

SÜRÜCÜLERE YENİ HIZ SINIRI UYARISI

Füceyre Polisi tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli şekilde hayata geçirildiği belirtildi.

Yeni uygulamayla birlikte Füceyre ile Şarika Emirliği'ne bağlı Hor Fakkan arasındaki yolda izin verilen azami hız saatte 100 kilometre olarak belirlendi.

Yetkililer, özellikle güzergahı düzenli olarak kullanan sürücülerin eski hız sınırına göre hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Yol üzerindeki trafik levhalarına ve güncellenen hız sınırlarına dikkat edilmesi istenirken, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER ALINIYOR

Hız sınırının düşürülmesinde, yüksek hızdan kaynaklanan kazaların önlenmesi ve sürücüler için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Bölgede trafik güvenliği konusunda yapılan değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Eylül ayında yayımlanan bir araştırmada Füceyre'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yedi emirlik arasında trafik güvenliği bakımından sondan ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Araştırmada, bölgedeki ortalama sürüş hızlarının yüksek olması ve trafik kazalarına ilişkin göstergeler öne çıkan sorunlar arasında gösterildi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde benzer bir uygulama daha önce Abu Dabi'de de hayata geçirilmişti. Eylül ayında Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum Caddesi'nin belirli bir bölümünde hız sınırı saatte 120 kilometreden 100 kilometreye düşürülmüştü.

Yetkililer, hız sınırlarına uyulmasının hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından önem taşıdığını vurguluyor.