Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.
Bu oran doğrultusunda güncellenen yeni trafik cezası tutarları da ortaya çıktı.
Tebliğde, belirlenen yüzde 27,83’lük oranın 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ve konuyla ilgili daha önce yayımlanmış tebliğlerin yürürlükte bulunduğu bildirildi.
1 Ocak 2027 tarihinden itibaren çeşitli vergi, harç ve idari para cezalarının belirlenmesinde referans alınacak bu orana ilişkin Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harç kalemlerinde artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.
Kırmızı ışık cezasından, hız sınırı cezasına, drift cezasından yüksek cihazına tüm kalem gruplarının fiyatı yükseldi. İşte yeni cezalar...
TUTARLAR AĞIRLAŞTIRILIYOR
Trafik cezaları, herhangi bir indirim veya artırım yetkisi uygulanmaksızın doğrudan yeniden değerleme oranında zamlanıyor. Yapılan artışla birlikte trafik kuralı ihlallerine yönelik yaptırımlar ciddi oranda yükselirken, trafikte araçtan inerek kavga etmenin cezası 180 bin TL'den 230 bin 94 TL'ye çıkıyor.
Kırmızı Işık ve Telefon İhlallerinde Kademeli Artış
Yeni tarifeye göre kırmızı ışıkta geçmenin ve direksiyon başında cep telefonu kullanmanın bedeli tekrar sayısına göre katlanarak artacak:
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Kırmızı Işık İhlali: İlk ihlalde 5 bin TL'den 6 bin 391 TL'ye, ikinci ihlalde 10 bin TL'den 12 bin 783 TL'ye, üçüncü ihlalde ise 15 bin TL'den 19 bin 174 TL'ye yükselecek.
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Direksiyon Başında Telefonla Konuşma: İlk seferde 6 bin 391 TL, ikinci seferde 12 bin 783 TL olarak uygulanacak ceza, üçüncü tekrarda 20 bin TL'den 25 bin 566 TL'ye çıkarılacak.
Alkollü Araç Kullanımı ve Diğer İhlaller
Alkollü araç kullanan sürücülere kesilecek cezalar da yeni oranlarla güncellendi. Buna göre alkollü araç kullanmanın yaptırımı ilk seferde 25 bin TL'den 32 bin 196 TL'ye, ikincisinde 50 bin TL'den 63 bin 915 TL'ye, üçüncüsünde ise 150 bin TL'den 191 bin 745 TL'ye ulaşacak.
Ayrıca ruhsatsız araç kullanmanın cezası 46 bin TL'den 58 bin 802 TL'ye, emniyet kemeri takmamanın bedeli ise 2 bin 500 TL'den 3 bin 196 TL'ye çıkacak.
Erken Ödeme İndirimi Devam Ediyor
Öte yandan sürücülere tanınan erken ödeme avantajında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Kesilen trafik cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeyen sürücüler için uygulanan yüzde 25'lik erken ödeme indirimi geçerliliğini koruyacak.