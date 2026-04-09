ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkes, İsrail'in Lübnan'a indirdiği darbeler sebebiyle kırılmanın eşiğine geldi.

İran ve Pakistan Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu ifade ederken İsrail ve ABD Lübnan'ın ateşkese dahil olmadığını ifade etti.

İsrail bu açıklamadan saatler sonra Lübnan'da 'Sonsuz Karanlık' operasyonunu başlatarak 200'den fazla Lübnanlının ölümüne sebep oldu.

İran Devrim Muhafızları ise saldırıların devam etmesi durumunda savaşa kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Sözcüsü Muhammad Galibaf "hem biri hem diğeri olamaz" sözleriyle Lübnan'ın da ateşkese dahil olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerde ABD'yi temsil edecek olan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail'in, ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken "Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda itidalli davranmak için çalışmayı önerdiğini" söyledi.

ATEŞKESİ ZORLAYAN İSRAİL OPERASYONU

Bu suikast duyurusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Çarşamba günü "Lübnan’a yönelik saldırıların sona ermemesi durumunda savaşı sürdüreceği" duyurusunun ardından geldi.

Devlet televizyonu tarafından aktarılan uyarıda, İsrail’in ateşkes anlaşmasının duyurulmasından sadece birkaç saat sonra Beyrut’ta "vahşi bir katliam gerçekleştirdiği" belirtildi.

Devrim Muhafızları bölgedeki saldırganlara karşı "pişman edecek bir yanıt" verme sözü vererek Lübnan’ı savunma görevini yerine getireceklerini belirtti.

Hizbullah son İsrail saldırılarının kendilerine meşru bir savunma ve yanıt verme hakkı tanıdığını vurguladı ve 'şehitlerinin kanının yerde kalmayacağını' söyledi.

Arabulucu Pakistan ve İran, Lübnan'ın da ateşkese dahil olduğunu vurgulasa da İsrail ve ABD kara operasyonu başlattığı ülkenin ateşkese dahil edilmediğini söylüyor.

Bölgedeki gerilim ateşkes umutlarını hızla tüketirken taraflar arasındaki karşılıklı tehditler tansiyonu yükseltiyor.

YÜZLERCE SİVİL ÖLDÜ

Lübnan'daki ölümler ve altyapı hasarı ise İsrail’in 'Sonsuz Karanlık' operasyonunu başlatmasıyla birlikte korkutucu seviyelere ulaştı.

Lübnan sivil savunma servisi Çarşamba günkü operasyonlarda Beyrut ve çevresi dahil olmak üzere en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 700'ü aştığını açıkladı.

İsrail ordusu çatışmaların başından bu yana en kapsamlı hava operasyonunu yürüttüğünü duyurdu. Beyrut'u hedef alan hava saldırıları sonucu binalar yerle bir olurken İsrail Litani Nehri'nin kuzeyinde kara taarruzunu sürdürdü.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ölü ve yaralı sayısının her geçen saat güncellendiğini ve durumun vahametini koruduğunu vurguladı.

İsrail ordusu savaşın başından beri Hizbullah’a ait 100 askeri merkezi ve komuta noktasını vurduğunu iddia etti. Saldırıların yarattığı yıkım Lübnan genelinde büyük bir insani krize yol açtı.

İsrail ise İran ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Hizbullah milislerine karşı yürüttüğü savaşı sürdürmekte kararlı olduğunu açıkça dile getiriyor.

VANCE: İSRAİL KENDİSİNİ DİZGİNLEYECEK

Budapeşte ziyaretinde gazetecilere konuşan Vance, Lübnan'daki ateşkes konusunda ABD ile İran arasında “makul bir yanlış anlaşılma” olduğunu söyledi.

Vance, “Bence İranlılar ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını sandılar, ancak öyle değildi. Biz böyle bir söz vermedik. Böyle olacağını hiç belirtmedik. Söylediğimiz şey, ateşkesin İran ve Amerika'nın müttefikleri olan İsrail ile Körfez Arap devletlerine odaklanacağıydı” dedi.

İsrail'in kendisini dizginleyeceğini vurgulayan Vance "Bununla birlikte, İsrailliler müzakerelerimizin başarılı olmasını sağlamak istedikleri için Lübnan'da kendilerini biraz dizginlemeyi teklif ettiler. Bu, ateşkesin bir parçası olduğu için değil. Bence bu, İsraillilerin bizim başarıya ulaşmamızı sağlamak için yaptıkları bir şey.”

Vance, "İran, Lübnan ile ilgili müzakerelerden çekilirse “bu aptalca olur ama bu onların seçimi,” diye ekledi.

NAİM KASIM DEĞİL, YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü duyurdu, ancak sonradan düzelterek öldürülen kişinin Kasım'ın yeğeni olduğunu belirtti.

İsrail ordusu açıklamasında "İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ı etkisiz hale getirdi: Gece boyunca Hizbullah'ın terör altyapısına ait bir dizi hedef vuruldu" dedi.

Ancak sonradan düzelme yaptı ve "İsrail ordusu Beyrut bölgesinde bir operasyon düzenleyerek Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'in özel sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harshi'yi öldürdü" diye yazdı.

Ordu, "Harshi, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın yakın bir yardımcısı ve kişisel danışmanıydı. Ofisinin yönetimi ve güvenliğinden sorumlu merkezi bir rol oynuyordu" açıklamasını yaptı.

İsrail dün Lübnan'da 'Sonsuz Karanlık' operasyonunu başlatmıştı. Görüntülerde, üst üste yapılan iki saldırı sonucu çok katlı bir binanın kısmen çöktüğü görüldü.

İsrail ordusu Lübnan'daki köprüler gibi altyapı hedeflerini de vurduklarını ekledi.