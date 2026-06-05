Altın ve gümüş cuma günü gerilerken, Orta Doğu’da artan gerilimlerin etkisiyle haftalık bazda da kayba yöneldi. Döviz kurları ise mayıs ayı enflasyon rakamları öncesinde yükselişe geçti.

Dolar/TL haftanın son işlem günüde rekor tazeledi. Dolar/TL bugün kritik enflasyon rakamları öncesinde sabah seansında 08.12'de 46,07 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 08.12'de 53,56 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın haftalık bazda şu ana kadar yaklaşık yüzde 1,8 değer kaybetti. Bugün sabah seansında 08.12'de 4 bin 447 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gümüşte de aşağı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Ons gümüş bugün sabah seansında 08.12'de 72,65 dolar seviyesinde olduğu görülüyor.

Gram altın, ons altında görülen sert kayıplar ve dolar/TL kurundaki rekorların etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Grama altın bugün sabah seansında 08.11'de 6 bin 578 lirada bulunuyor.

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yatay bir seyir sergiliyor. Brent petrol 08.12'de 95,49 dolarda bulunuyor.

GÖZLER ENFLAYSON RAKAMLARINDA

Yurtiçi tarafta tüm gözler bugün saat 10.00'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla beraber memur ve emeklinin 5 aylık maaş farkı da ortaya çıkmış olacak.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM SÜRÜYOR

İran destekli Hizbullah, Lübnan’da önerilen yeni ateşkesi reddederek ve İsrail’in ülkedeki askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.

Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki çatışmaları sonlandırarak Tahran ile barış sürecini ilerletme çabalarını zedeledi.

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) masasında kritik seçenek olduğunu söyledi.

Schmid, bunlardan birinin faizleri sabit tutup sabırlı davranmak olduğunu söyledi.

Schmid ikinci seçenek için ise yıllardır hedefin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmak arasında karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

PİYASALAR ABD'DEN GELECEK VERİYİ BEKLİYOR

Piyasaların gözü bugün ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi. Gelecek olan rakam altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde etkili olabilir.

Nisan ayında 115 bin olarak açıklanmıştı. Tarım dışı istihdam rakamlarının mayıs ayında ise ise 85 bin olarak açıklanması bekleniyor.

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