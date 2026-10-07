Nepal’de hızlı büyüyen okaliptüs ağaçları, ekonomik getirisi nedeniyle bazı bölgelerde yaygın şekilde yetiştirildi. Ancak zamanla su kullanımı ve tarım alanları üzerindeki etkileri konusunda endişeler ortaya çıktı.

NEDEN OKALİPTÜS DİKTİLER?

Okaliptüsün hızlı büyümesi ve ekonomik getiri sağlaması, ağacın Nepal’in bazı bölgelerinde yaygınlaşmasında etkili oldu. Çiftçiler tarafından yetiştirilen ağaçlar zaman içerisinde geniş alanlara yayıldı. Ancak okaliptüs yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte ağacın su kullanımı ve çevresindeki tarım arazileri üzerindeki etkileri gündeme gelmeye başladı.

ENDİŞELER ARTMAYA BAŞLADI

Okaliptüs ağaçlarının su kullanımı konusunda oluşan endişeler, yetiştiriciliğe yönelik yaklaşımın değişmesine neden oldu. Tarım arazileri üzerindeki etkileri de çiftçilerin değerlendirdiği başlıklar arasında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından bazı bölgelerde okaliptüs yetiştiriciliğinden vazgeçilmeye başlandı.

ÇİFTÇİLER AĞAÇLARI SÖKMEYE BAŞLADI

Hızlı büyümesi ve ekonomik getirisi nedeniyle tercih edilen okaliptüs, ortaya çıkan endişelerin ardından bazı çiftçiler tarafından sökülmeye başladı. Böylece ağacın yaygınlaştırıldığı bazı bölgelerde tersine bir süreç yaşandı.

OKALİPTÜSTEN NEDEN VAZGEÇİLİYOR?

Kararın arkasında okaliptüsün su kullanımı ve tarım arazileri üzerindeki etkilerine ilişkin artan endişeler bulunuyor. Bazı çiftçiler bu nedenle okaliptüs yetiştiriciliğini bırakmayı tercih etti.