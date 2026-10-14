Nikah masasında oturan yeni evli çift, üzerlerinde yaka mikrofonu bulunduğunu fark etmeden kendi aralarında konuşmaya devam etti.
DAMADIN GELİNE VERDİĞİ CEVAP
Gelinin damada “Alnımdan öpeceksin” diye seslenmesi üzerine damadın verdiği “Her yerinden öperim” yanıtı, ses sistemi aracılığıyla salonda yankılandı.
DAVETLİLER KAHKAHAYA BOĞULDU
Çiftin samimi diyaloğunun salondaki hoparlörlerden duyulması, nikaha katılan davetlileri güldürdü. O anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Kısa sürede ilgi gören görüntüler, kullanıcılar arasında eğlenceli yorumlara konu oldu.