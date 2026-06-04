Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte zayıflama iğnelerine olan ilgi artarken, hızlı kilo kaybının yol açtığı fiziksel değişimler de gündem oldu. Son dönemde verdikleri kilolarla dikkat çeken Celal Şengör, Işın Karaca, Ertem Şener ve Sıla'nın değişen görünümleri sosyal medyada dikkat çekti.

Özellikle yaklaşık 50 kilo verdiğini açıklayan Celal Şengör'ün son görüntüsü çok konuşuldu. Yüzünde meydana gelen hacim kaybı ve çöküklük, "zayıflama iğnesi yüzü" olarak adlandırılan görünümü yeniden gündeme taşıdı.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın verdiği kilolar sonrası değişen görünümü ile spor yorumcusu Ertem Şener'in hızlı kilo kaybının ardından yüzünde oluşan belirgin incelme, son dönemde dikkat çeken değişimler arasında yer aldı.

YÜZ HATLARININ BELİRGİN HALE GELMESİNE NEDEN OLUYOR

Uzmanlara göre son dönemde sıkça konuşulan "zayıflama iğnesi yüzü" doğrudan ilaçların bir yan etkisi değil. Hızlı kilo kaybıyla birlikte yüzdeki yağ dokusunun azalması, yüz hatlarının daha belirgin hale gelmesine ve çökük bir görünüm oluşmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, hızlı kilo kaybı sırasında iştahın azalmasına bağlı olarak protein ve bazı önemli besin öğelerinin yeterince alınamamasının da cilt görünümünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Cildin sıkılığını ve canlı görünümünü destekleyen kolajen ve elastin yapılarındaki azalma, yüzdeki hacim kaybını daha belirgin hale getirebiliyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞİME NEDEN OLUYOR

Bu nedenle uzmanlar, kilo verme sürecinde yeterli protein tüketilmesini, düzenli egzersiz yapılmasını, bol su içilmesini ve kilo kaybının zamana yayılmasını öneriyor. Kısa sürede verilen yüksek miktardaki kilolar yalnızca vücut ölçülerini değil, yüz görünümünü de önemli ölçüde değiştirebiliyor.