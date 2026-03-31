Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,77 yükseldi.

Endeks, Şubat 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 31,48 arttı.

H-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 yükselirken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış gösterdi.