Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylülde aylık bazda hizmet sektöründe aynı kalarak 111,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 yükselerek 111,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 azalışla 83 değerini aldı.

Hizmet sektöründe eylülde geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 artış gösterirken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,4 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,5 yükselirken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,3 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 arttı, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,1 azaldı.