Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe martta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 6,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 6,9 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 arttı.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6 mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2,5 azaldı.