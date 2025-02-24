Şubat ayı, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Şubat 2025

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 2,4 azalışla 111,9'a geriledi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 116,6 değerini aldı.

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,9 artarak 131,7 artarken; mevcut mal stok seviyesi 93,7 seviyesine yükseldi.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 1,2 azaldı ve 85,1 değerine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,0 azalarak 93,4 oldu.