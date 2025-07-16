Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,9 arttı.

AYLIK BAZDA YÜZDE 1,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 arttı.