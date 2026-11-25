Aksaray Üniversitesi'nde hizmetli kadrosunda işe başlayan ve eğitimini sürdürerek Veteriner Fakültesi Sekreterliği'ne yükselen Yılmaz Uğur'un (50) hayatı filme taşındı. Üniversitenin hazırladığı “Altın Dokunuş” adlı kısa belgeselde, Uğur'un başarı yolculuğu ve sınıf öğretmeni Hayriye Veli'nin hayatına etkisi anlatıldı.

Uğur, babası Bedirhan Uğur'u 1979 yılında trafik kazasında kaybetti. Henüz 3 yaşındayken kardeşiyle birlikte Kayseri'nin Talas ilçesindeki çocuk yuvasına verildi. İlkokulda sınıf öğretmeni Hayriye Veli'nin kendisine anne şefkatiyle yaklaşması ve yol göstermesiyle eğitimine yöneldi.

İKİ BÖLÜM BİTİRDİ, YÜKSEK LİSANS YAPTI

1997 yılında hizmetli kadrosunda çalışmaya başlayan Uğur, üniversitede önce Büro Yönetimi bölümünü, ardından İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İşletme alanında yüksek lisansını da tamamladı.

Bu süreçte hizmetlilikten memurluğa, ardından şefliğe yükseldi. Uğur, 2025 yılında Veteriner Fakültesi Sekreterliği görevine atandı.

Üniversite yönetiminin hazırladığı kısa belgesel, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında sınıf öğretmenlerine izletildi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

“HAYATIMIN BÜTÜN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Gösterimin yapıldığı programda konuşan Uğur, filmin amacının bir öğretmenin öğrencisinin hayatında neleri değiştirebileceğini göstermek olduğunu söyledi. Öğretmeninin kendisi üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

“Hayriye öğretmenimin ilkokula başladığım ilk günümdeki bana dokunuşu, bana yön vermesi, beni etkilemesi, duruşu hayatımın bütün seyrini değiştirdi. Söylerken bile hala aynı hissiyatı yaşıyorum.”

Öğretmenlerin çocuklara ilgi ve dikkat göstermesi gerektiğini belirten Uğur, “Bir öğretmenin bir öğrenciye bir bakışı bile belki hayatının yönünü değiştirebilecek bir durum oluşturuyor” dedi.

BİR SOHBETTEN KISA BELGESELE

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Uğur'un hayat hikayesini bir sohbet sırasında dinlediklerini ve bundan etkilendiklerini söyledi. Uğur'un, yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve öğretmeniyle karşılaşmasının hayatında nasıl bir kırılma noktası olduğunu anlattığını aktaran Arıbaş, “Biz de bu dokunuşun örnek olması düşüncesiyle ‘Altın Dokunuş’ isimli bir kısa film hazırladık” diye konuştu.