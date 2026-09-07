Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, M. Gürdal Çıngı’nın 4 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı “Katil NATO ülkemizden defol” paylaşımı üzerine harekete geçti.

Çıngı hakkında, paylaşımı nedeniyle “suç işlemeye tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.

“Vatanı savunmak demektir”

Soruşturma kapsamında ifade veren Çıngı, NATO’ya yönelik eleştirilerinin tarihsel ve siyasi görüşleri çerçevesinde olduğunu savundu.

Kendisinin Kahramanmaraşlı Çanakkale Gazisi ve Maraş Cephesi’nde İngiliz ve Fransız güçlerine karşı savaşan Süleyman Kozanoğlu’nun torunu olduğunu belirten Çıngı, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Kuvayımilliye hareketinin devamcısı olduğunu ifade etti.

Çıngı, NATO karşıtlığını ise şu sözlerle savundu:

“NATO'ya karşı çıkmak, vatanı savunmak, işgalcilere, sömürgecilere karşı çıkmak demektir. Eğer ben NATO'ya hayır demezsem atalarıma, dedelerime, tüm Kuvayimilliyecilere, şehitlerimize ve gazilerimize ihanet etmiş olurum.”

HKP’den soruşturmaya tepki

HKP Genel Merkezi de soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Parti açıklamasında, Çıngı’nın NATO karşıtı paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrılmasının hukuki açıdan kabul edilemez olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Partimiz her alanda, her yerde ABD emperyalizminin savaş aygıtı, halkların katili olan NATO'ya karşı mücadele etmeye devam edecektir” denildi.