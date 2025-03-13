Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye’nin Hmeymim hava üssünde yaklaşık 9 bin Alevinin, şiddetten kaçarak askeri hava üssüne sığındığını açıkladı.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu insanlar hayatta kalmak için kaçtılar, bunun bir ölüm-kalım meselesi olduğunu biliyorlardı" dedi.

Hmeymim hava üssünden çekilen uydu fotoğraflarında, üssün bir kısmında askeri çadırlardan kurulmuş bir çadır kent görülebiliyor. Rus üssünün komutanı, buradaki Alevi halkı koruyacağına dair söz verdi.

Zaharova, sığınanların çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

HALK KATLİAMDAN KAÇTI

Hmeymim, Rusya’nın Suriye’de elinde tutmayı umduğu iki askeri üsten biri olmaya devam ediyor. Suriye Geçici Hükümeti ve Rusya, Esad'ın Moskova'ya kaçmasından sonra temaslarda bulunarak bu üslerin akıbetini güvenceye almaya çalıştı, ancak hala net bir anlaşma imzalanmadı.

Suriye’de Alevileri hedef alan katliamlar, yeni yönetimin güvenlik güçleri ile Esad yanlısı Sahil Kalkanı Tugayı arasındaki çatışmalardan sonra başladı.

Suriye güvenlik güçler, Esad yanlısı militanlara destek verdiği gerekçesiyle Alevilere işkence etti, kaçırdı ve öldürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, 900'den fazla Alevi sivil, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara misilleme olarak öldürüldü.

Rus yetkililer, Suriye’deki son olaylardan derin endişe duyduklarını ifade etti. Zaharova, Rusya’nın şiddet dalgasından şoke olduğunu ve faillerin cezalandırılmasını beklediğini belirtti.

RUSYA, ÜSSÜ İSTİYOR

Moskova, geçici Devlet Başkanı Ahmet el-Şaraa yönetimindeki yeni Suriye hükümetiyle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Ancak Rusya’nın askeri varlığını sürdürebilmesi için kritik önem taşıyan Hmeymim hava üssü ve Tartus deniz üssünün geleceği belirsizliğini koruyor.

Zaharova, Rusya’nın Suriye’deki vatandaşlarını ve tesislerini korumak için her türlü önlemi aldığını söyledi. "Ülkede uzun vadeli istikrarın sağlanması için Arap ülkeleri, Türkiye ve İran ile aktif temas halindeyiz" dedi.

Rusya, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor ve yeni yönetimin mezhepsel şiddeti durdurmasını bekliyor. Moskova, ülkedeki Rus askeri varlığının geleceği konusunda Şam ile müzakerelerini sürdürüyor.

Rus hükümeti, Hmeymim üssüne sığınan sivillerin güvenliğini sağlamak için ek önlemler alacağını açıkladı. Rusya’nın, bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla yeni Suriye hükümeti ile nasıl bir anlaşma yapacağı ise belirsizliğini koruyor.