Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tuzla Belediyesi’ne ilişkin dikkat çeken iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, Tuzla Tepeören’de park ve rekreasyon alanı olarak planlanan bölgede, “hobi bahçesi” yapılacağı yönünde karar alınmasına rağmen usulsüz biçimde 154 villa inşa edildiğini öne sürdü.

“HOBİ BAHÇESİ KARARI, VİLLA PROJESİNE DÖNÜŞTÜ”

Yavuzyılmaz, söz konusu yapıların imar planına aykırı şekilde inşa edildiğini belirterek, villaların düşük bedellerle el değiştirdiğini iddia etti. Açıklamasında, 2025 yılında Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl yönetimindeki belediyenin bu yapıların bulunduğu alanın imar durumunu “konut alanı”na çevirmeye çalıştığını öne süren Yavuzyılmaz, bu girişimin kaçak yapıları meşrulaştırmayı ve taşınmazların değerini artırmayı amaçladığını savundu.

“RANTIN BÜYÜKLÜĞÜ 3 MİLYAR LİRA”

Yavuzyılmaz, söz konusu uygulama sonucunda yaklaşık 3 milyar liralık rant oluşturulduğunu iddia etti. Açıklamasına göre, bölgedeki 154 villanın her biri iki katlı, yaklaşık 100 metrekare net kullanım alanına ve 300 metrekare bahçeye sahip. Villalarda yerden ısıtma sistemi ile kapalı ve açık otopark bulunduğunu belirten Yavuzyılmaz, yapıların kaçak olduğunu, tapularının bulunmadığını ve yapı kullanım izin belgelerinin de olmadığını ileri sürdü.

''TUZLA’DAKİ KAÇAK VİLLALARA SUÇ ÜSTÜ YAPTIK''

Yavuzyılmaz, açıklamasını, “Bakalım bu soyguna bulaşanlara operasyon yapılacak mı? Bu villaların kimlere peşkeş çekildiği açıklanacak mı?” sorularıyla tamamladı.

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Tuzla Belediyesi’nin park ve rekreasyon alanlarına hobi bahçesi yapıyoruz diye karar alıp, bu alanlara 154 adet kaçak villa yaptığı soygunu ortaya çıkardık.

Soygun nasıl yapıldı?

AKP dönemi Tuzla Belediyesi

1.) 2023’te borçları karşılığında belediye şirketi olan Tuz-Yap’a 75.000 m2 alanı devrediyor.

2.) Ardından buradaki park ve rekreasyon alanlarına, hobi bahçeleri yapmak için karar alıyor.

3.) CHPli meclis üyeleri, hobi bahçesi dışında kullanılamaz, özel mülkiyete konu edilemez, diye imar planına şerh düşüyor.

4.) Buna rağmen Tuz-Yap, Tepeören’deki park ve rekreasyon alanlarına 154 adet tapusuz villa ve 4 adet ticari yapı dikiyor.

5.) Belediyenin bu tarz hukuksuz işlerine koruma sağlamak için, kaçak villaların bir kısmı hatırlı yandaşlara el altından (satış vaadi sözleşmeleriyle) kelepir fiyatlarla peşkeş çekiliyor.

Ancak bir süre sonra; Rantçılar açışından büyük bir şok yaşanıyor!

Zira Tuzla’da 2024 yerel seçimlerini CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl kazanıyor. Yani bu işlerdeki bütün fırıldaklıkları yapan AKP’li yöneticiler seçimi kaybediyor.

İşte tam bu aşamada Eren Ali Bingöl’ün kendinden önceki dönemde oluşturulan bu rantın hesabını sorması gerekirken, rantı meşrulaştırmak için harekete geçiyor.

Kaçak villaların yapıldığı park ve rekreasyon alanını konut alanına çevirmek, kaçak villalara tapu verip, değerini katlamak için imar değişikliği istiyor!

Rantçıların çöktüğü halka ait bu alanı geri almak yerine, başka bir mahallede yeni bir park ve rekreasyon alanı ilan edilsin diyor!

Peki sonuç ne oluyor?

8 Temmuz 2026’da 3 CHP’li İmar Komisyonu Üyesi onurlu bir duruş sergileyerek, Eren Ali Bingöl’e karşı direnerek bu rant planını bozuyor.

İmar planı değişikliğini reddediyor!

Eren Ali Bingöl ise 1 Ağustos 2026’da CHP’den istifa edip AKP’ye geçiyor!

Şimdi de AKP’li meclis üyeleriyle birlikte bu kaçak villalara tapu vermek için gün sayıyor!

Buradan uyarıyorum!

Kamu malını peşkeş çekmek suçtur!''