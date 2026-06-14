Meclis Genel Kurulu'nda "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" kabul edilerek yasalaştı.

Tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmaya yönelik yeni yaptırımlar getirirken iktidara yakın gazeteci Fatih Atik, yasanın mevcut yapıların yıkımına ilişkin hüküm içermediğini öne sürdü.

Atik'in aktardığı bilgilere göre, yasanın Meclis'ten geçen hali ile daha önce gündeme gelen ilk taslak farklılık gösterdi.

OSMAN GÖKÇEK İSTEMEMİŞTİ

Konunun ilk gündeme geldiği dönemde AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) tartışıldığı belirtilmişti.

İlgili toplantıda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in karşı karşıya geldiği ve Gökçek'in, mevcut yapıların yıkılmasının vatandaşlar açısından mağduriyet oluşturacağını savunduğu ifade edilmişti.

AKP'li Şamil Tayyar'ın o dönem aktardığı iddialara göre, Gökçek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Oy kaybederiz" diyerek uyarıda bulunmuştu.

ÖZEL DE 'VİLLALARI' DUYURMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama yapmıştı.

Özel Osman Gökçek'i eleştirerek arazilerde Gökçek ailesine ait villalar bulunduğunu ileri sürmüştü.