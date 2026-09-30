Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 16 yıl önce hobi amacıyla başlayan badem yetiştiriciliği, zamanla büyük bir üretim alanına dönüştü. Ünal Habanoğlu’nun 36 dönümlük deneme bahçesinde başlayan üretim, bugün 400 dönümlük alana ve yaklaşık 20 bin ağaca ulaştı. Bu yılki hasatta ise 15 tona kadar ürün bekleniyor.

16 YIL ÖNCE HOBİ OLARAK BAŞLADI

Yeşilhisar’da yaşayan 56 yaşındaki Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce badem yetiştiriciliğine ilgi duymaya başladı. Türkiye’de badem tüketiminin önemli bölümünün ithalat yoluyla karşılandığını öğrenen Habanoğlu, Kılcan mevkisinde 36 dönümlük araziye deneme amacıyla badem ağaçları dikti.

Bölgenin iklim ve toprak yapısının badem yetiştiriciliğine uygun olduğunu gören Habanoğlu, üretim alanını yıllar içerisinde genişletti. Yeni dikimlerle birlikte toplam 400 dönümlük alanda yaklaşık 20 bin badem ağacına ulaştı.

1200 AĞAÇTAN HASAT YAPILIYOR

Habanoğlu’nun 36 dönümlük bahçesinde bu yıl badem hasadı başladı. Bahçede bulunan yaklaşık 1200 ağacın 1000’inin verimli olduğu belirtildi. Şanlıurfa’dan gelen yaklaşık 25 tarım işçisi tarafından gerçekleştirilen hasadın 3 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Habanoğlu, hasat öncesinde 10 ton civarında ürün beklediklerini, ağaçlardan alınan verimin beklentilerin üzerine çıkmasıyla tahminlerini 13-15 ton seviyesine yükselttiklerini söyledi.

‘MAKİNELİ HASADA HENÜZ GEÇMEDİK’

Rekolteden memnun olduğunu söyleyen Ünal Habanoğlu, “Bahçede bu yıl yaklaşık 10 ton ürün öngörüyorduk ancak hasadın başlamasıyla birlikte verimin 13-15 ton arasında olacağını tahmin ediyoruz. Makineli hasada henüz geçmedik. Şu anda badem hasadımıza başladık. Başlamadan önce yaklaşık 10 ton ürün bekliyorduk. Ancak hasada başlayınca randımanın daha yüksek olduğunu gördük. 13 ile 15 ton arasında bir ürün alacağımızı tahmin ediyoruz. Şu anda Şanlıurfa’dan gelen yaklaşık 25 tarım işçimiz hasadı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1200 ağacımız var, bunun 1000 tanesi verimli. Hasadın yaklaşık 3 gün sürmesini bekliyoruz" dedi.

‘ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ’

Badem yetiştiriciliğinin Yeşilhisar’da daha fazla yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Habanoğlu, deneme amacıyla kurdukları bahçenin ardından üretim alanlarını büyüttüklerini ifade etti.

Habanoğlu, “Biz burada bir öncülük yapmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize ve tarımla uğraşan arkadaşlarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Burası bizim 36 dönümlük deneme amaçlı diktiğimiz bir bahçeydi. Badem çeşidinin bölgenin havasına, suyuna ve toprağına uygun olduğunu gördük. Bunun ardından yaklaşık 400 dönüm badem bahçesi diktik” diye konuştu.

400 DÖNÜMDE ‘MOKOKO’ ÇEŞİDİ YETİŞTİRİLİYOR

Habanoğlu, üretim alanlarında özellikle ‘Mokoko’ badem çeşidini tercih ettiklerini belirtti. Çeşidin, Yeşilhisar’da ilkbahar döneminde görülen geç donlara karşı daha avantajlı olduğunu ifade eden Habanoğlu, çiçeklenme döneminin soğukların ardından başlamasının tercih nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Habanoğlu, “Şu anda toplamda yaklaşık 400 dönüm alanda Mokoko badem çeşidi dikili. Bölgemizde bahar soğukları, özellikle 23 Nisan soğukları yaşanabiliyor. Bu çeşit 23 Nisan soğuklarını atlattıktan sonra, yaklaşık 23-30 Nisan arasında çiçekleniyor. Bu nedenle bahar soğuklarından daha az etkilenmesi nedeniyle bu çeşidi tercih ettik” ifadelerini kullandı.

HEDEF İTHALATI AZALTMAK

Badem üretiminin bölgedeki çiftçiler için alternatif bir ürün olabileceğini belirten Habanoğlu, yerli üretimin artırılmasıyla Türkiye’nin badem ithalatının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Habanoğlu, “Badem, bizim bölgemizde elma ve diğer tarım ürünlerinin yanında alternatif bir ürün olabilir. Ülkemiz bademin önemli bir bölümünü ithal ediyor. Biz yerli üretimi desteklemek, üretimi artırmak ve ithalatı azaltmak istiyoruz. Bunun için çiftçilerimize örnek olması amacıyla bu bahçeyi oluşturduk. Buraya gelen herkes bahçeyi görebilir, maliyetlerini ve elde ettiğimiz randımanı üreticilerimizle paylaşabiliriz. Yeşilhisar çiftçisine badem üretimini öneriyoruz” dedi.

‘BAKIMI VE HASADI KOLAY’

Badem yetiştiriciliğinin bakım ve hasat süreçlerinde de üreticilere kolaylık sağlayabileceğini dile getiren Habanoğlu, üretim alanlarının önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesini beklediklerini belirtti.

Habanoğlu, “Bademin masrafı az, maliyeti uygun, bakımı kolay ve hasadı da kolay bir ürün. Bu nedenle Yeşilhisar’da daha fazla dikilmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda verimin artmasıyla birlikte üreticilerimizin de bu ürüne ilgisinin artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.