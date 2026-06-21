Düzce'de yaşayan bir emekli öğretmen, devlet destekli ipek böceği yetiştiriciliğiyle yılda sadece 40 gün çalışarak yaklaşık 200 kilogram koza üretiyor. Hiçbir ham madde maliyeti bulunmayan ve üretilen tüm ürünün devlet tarafından doğrudan satın alındığı bu model, kırsalda ek gelir arayanlar için sürdürülebilir bir kazanç alanı sağlıyor.

İPEK BÖCEĞİ ÜRETİMİNİN MALİYET VE PAZARLAMA SÜRECİ NASIL?

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan girişimcilik destekleri kapsamında, üreticilere ipek böceği yumurtaları tamamen ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Mayıs ayında başlayan ve haziran ayının ortasında tamamlanan 40 günlük döngü boyunca böcekler sadece dut ağacı yapraklarıyla besleniyor. Gelişim sürecinin son 10 gününde koza ören böceklerden elde edilen mahsul, devlet tarafından toplu olarak teslim alınıyor. Ödemelerin doğrudan üretici hesaplarına yatırılması sebebiyle sistemde herhangi bir pazarlama veya müşteri bulma riski yaşanmıyor.

ÜRETİM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK ŞARTLAR NELER?

Yüksek gelir potansiyeline sahip olan bu üretim modelinde fiziksel iş yükünün hafif olmasına rağmen üst düzey bir hassasiyet ve hijyen gerekiyor. İpek böceklerinin ortamdaki sigara, alkol ve parfüm gibi keskin kokulardan doğrudan etkilenerek hastalandığı ve verim kaybına yol açtığı biliniyor. Büyük tesislere veya yüksek sermayeye ihtiyaç duyulmadan evlerin önündeki küçük depolarda bile yapılabilen bu üretim şekli, özellikle iş arayan genç nesil için düşük riskli bir istihdam alternatifi barındırıyor.