Şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen Feryal Haşlak, eşi İbrahim Haşlak ile birlikte yıllarca sürdürdükleri İstanbul hayatını geride bırakarak Bayburt’un merkeze bağlı Yedigözeler köyüne yerleşti. Evlendikten sonra İstanbul’a taşınan çift, uzun yıllar gıda toptancılığıyla uğraştıktan sonra yaklaşık 8 yıl önce köylerine dönme kararı aldı.

İbrahim Haşlak’ın aile ocağının bulunduğu Yedigözeler köyüne yerleşen aile, yıllardır kullanılmayan ata yadigârı arazileri yeniden üretime kazandırmak için çalışmalara başladı.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, ÜRETİME DÖNÜŞTÜ

Köye yerleştikten sonra ilk olarak kendi ihtiyaçları için sebze yetiştirmeye başladığını anlatan Feryal Haşlak, zamanla atıl durumdaki yaklaşık 20 dönümlük araziyi değerlendirmeye karar verdi. Tarımsal faaliyetler konusunda köydeki komşularından ve akrabalarından destek alan Haşlak, bölgenin geleneksel ürünlerinden biri olan tarhuna yöneldi.

TARHUNUN TANITIMI İÇİN ÇALIŞIYOR

Tarhun üretiminin Bayburt’ta özellikle kadınlar tarafından sürdürüldüğünü vurgulayan Haşlak, bu süreçte kadın emeğinin ön plana çıkarılması için çaba gösterdiğini belirtti.

Haşlak, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz" dedi.

Haşlak, çevre köylerdeki üreticilerle de iş birliği yaptıklarını belirterek gençlerin ve kadınların üretime yönelmesini teşvik ettiklerini ifade etti.

Haşlak, şu ifadeleri kullandı: "Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum."

YÜKSEK GELİR SAĞLAYAN BİR ÜRÜN

Tarhunun ekonomik açıdan önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Haşlak, "Dönüm başına yılda ortalama 150-200 kilogram kuru ürün alıyoruz. Kilogramını geçen yıl 500-550 liradan toptan sattık, perakendede 1000 ila 2 bin lirayı buluyor. Yılda 3 hasat alınabiliyor" diye konuştu.

HEDEF BAYBURT'U TARHUNUN MERKEZİ YAPMAK

En büyük hedefinin Bayburt’u tarhun üretiminde öncü bir konuma taşımak olduğunu söyleyen Feryal Haşlak şöyle konuştu: "Tarhunun bölgenin yüzyıllardır süregelen kültürel değerlerinden biri olduğuna işaret eden Haşlak, şunları söyledi: "İnşallah başarılı olacağız. Buna inanıyorum çünkü başladığımız yerde değiliz. Çok yol katettik. Atalarımızın yüzyıllardır kültürel mirası olan özel bitkimiz tarhunu, evladiyelik yatırım olarak gençlerimize bir miras olarak devretmeyi hedefliyorum. İnşallah ülkemizi, ürünümüzle en iyi şekilde temsil edeceğiz. Rabb'im başladığımızdan daha ileriye gitmeyi nasip etti, daha da ileriye gitmeyi nasip etsin."