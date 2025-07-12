Bursa’da Kovid-19 salgını döneminde evde hobi olarak başladıkları mum yapımını işe dönüştüren üç kişilik aile şimdi kendi atölyelerinde binlerce üreticiye dekoratif mum malzemesi sağlıyor. Kovid-19 salgınıyla birlikte eve kapanan Aslı ve Fatih Kasap çifti, süreci üretime dönüştürerek el emeğine dayalı başarılı bir girişime imza attı.

Pandemi günlerinde çevrim içi satışlara yönelen çift, önce deri işçiliğiyle başladıkları yolculuklarını, zamanla ev yapımı dekoratif mumlar üretmeye çevirerek büyüttü. Ancak sektöre girdiklerinde karşılarına çıkan önemli bir sorun, girişimlerinin yönünü değiştirdi. Mum üretiminde kullanılan fitil, kalıp, esans ve boya gibi temel malzemelerde kalite ve tedarik sıkıntısı yaşayan Kasap çifti, bu malzemeleri kendi üretmeye karar verdi.

BİR AİLE GİRİŞİMİNE DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede Fatih Kasap'ın kardeşi Tarık Kasap da sürece dahil oldu. Böylece aile içinde büyüyen bu girişim, sadece mum yapmakla kalmayıp üreticilere yönelik ekipman tasarlayan bir yapıya dönüştü.

Bugün geldikleri noktada, ekip 600 farklı silikon kalıp modeli tasarladı. Sadece geçtiğimiz yıl 60 bin kalıp ve 1 milyon ahşap mum fitili üreten girişim, üretimlerini hem atölyeden hem de internet üzerinden tüketiciye ulaştırıyor.

Asıl mesleğinin restoratörlük olduğunu ve teknik bilgilerini kullanarak bu işte ilerlediğini söyleyen Aslı Kasap, öncelikle mum üretimiyle yola çıktıklarını anlattı.

Kasap, "Bir sürü malzeme aldık. Bunların istediğimiz standartta olmadığını gördük. Elimizi bu dalda neye atsak malzemeler teknik olarak bizi tatmin etmedi. O malzemelerle çıkardığımız ürünleri de beğenmedik. Böyle olunca bu nasıl geliştirilebilir diye düşünmeye başladık. Bir üretim süreci başladı" şeklinde konuştu.

Kasap, ürünlerini alanlara teknik destek de verdiklerini ifade ederek, "Amacımız müşterinin aldığı malzemelerle iyi bir ürün çıkarması. Ürünü satabilmesini yani bir değer haline getirmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

MESLEKİ TECRÜBELERİNİ ÜRÜNLERE AKTARIYORLAR

Fatih Kasap ise daha önce otomotiv sanayisinde kalıpçı olarak çalıştığını, burada ilerleyip CNC makinelerini programlamaya başladığını dile getirdi.

Bu bilgisini mum kalıbı ürettikleri makinelerde kullandığını söyleyen Kasap, "Şu an kalıplar için ufak tarzda CNC'ler kullanıyoruz. Programlaması, çizimi, kalıp yapımı hakkında bilgim olduğu için daha kolay ilerlememizi sağladı ve bize destek oldu" ifadelerini kuklandı.

Kasap, mum yapımında kalıbın yanı sıra birçok farklı malzemeye de ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Dekoratif mum üretim sektöründe iyi kalite ürün çıkartmayı hedeflediklerini belirten Kasap, "Bunu hedefleyince bize de çok faydası oldu. Geliştik ve yurt dışından ürünler getirmeye başladık zira Türkiye'de çoğu malzemenin üretimi yok" dedi.

Tarık Kasap ise uzun yıllar tarihi eser projeleri çizdiğini ve restorasyon işi yaptığını anlattı. Çizim yaparken dijital programlama modelleri kullandıklarını aktaran Kasap, önce 2 boyutlu çizimlerle başlayıp, ardından 3 boyutlu modellemelere geçtiğini ifade etti.

"UCU BUCAĞI YOK"

Kasap, bu bilgisini kalıp tasarımında kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında restorasyon mesleğimden buraya kattığım en büyük şey 3 boyutlu projeler kullanıp, çizimler yapabiliyor olmak. O yüzden böyle kalıpları üretebiliyoruz. Daha fazla kalıp satışı yapıyoruz. Müşterilerimizin talepleri artıyor. Farklı farklı birçok şey isteniyor. Bu şekilde ilerletiyoruz. 'Kalıp' dediğinizde ucu bucağı yok."