Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay’la tatil yaparken merak sardığı jetsurf sporunda kendisini geliştirdi. Başlangıçta çocuklarıyla birlikte eğlenmek için denemeye başladığı sporda defalarca düşmesine rağmen vazgeçmeyen Şıkel, zaman içinde yeteneğini ilerletti. Ünlü ismin son jetsurf pozları ise sosyal medyada beğeni topladı.

“HOBİ OLSUN DİYE BAŞLADIM”

Çağla Şıkel, jetsurf macerasına 2025 yılında başladı.

Oğulları Kuzey ve Uzay'la Çeşme'de tatil yaptığı sırada son dönemin popüler su sporlarından birini denemek isteyen Şıkel, başlangıçta bunu yalnızca keyifli bir hobi olarak gördü.

Ünlü manken, o günleri “Hobi olsun, çocuklarla kayarım diye başladım. Hayatım değişti” sözleriyle anlattı.

DEFALARCA SUYA DÜŞTÜ, PES ETMEDİ

Jetsurf öğrenme süreci ise Şıkel'in beklediğinden daha zorlu geçti.

Motorlu sörf tahtasının üzerinde dengede durmayı öğrenmeye çalışan ünlü manken, birçok kez suya düştü. İlk dönemlerde bacaklarında oluşan morluklara rağmen sporu bırakmayan Şıkel, çalışmaya devam etti.

Azmi sayesinde zamanla tahtanın üzerinde dengede kalmayı ve jetsurf yapmayı öğrendi.

ARTIK PROFESYONEL OLARAK İLGİLENİYOR

Başlangıçta çocuklarıyla vakit geçirmek için denediği jetsurf, Çağla Şıkel için artık sıradan bir tatil aktivitesi olmaktan çıktı.

Yeteneğini ilerleten Şıkel, spora profesyonel düzeyde ilgi göstermeye başladı. Çeşme tatilinden paylaştığı yeni pozları da bu alandaki gelişimini gözler önüne serdi.

Şıkel'in su üzerinde verdiği pozlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.