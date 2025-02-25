Özel gitarlar tasarlayan Cem Köksal, hobi olarak başladığı bu işi büyüttü. Fabrika kuran Köksal, şimdi de seri üretime geçti.

Profesyonel müzik hayatına yıllar önce başlayan Cem Köksal, bu hobiyi kısa sürede işe dönüştürdü. Özel elektro gitarlar üreten Köksal, Antalya'da bir fabrika kurdu. Ayda 100 gitar ürettiğini aktaran, Köksal şimdi ABD, Japonya, İtalya, Almanya başta olmak üzere yurt dışında firmalarla görüştüğünü söyledi.

ŞİMDİ DÜNYAYA AÇILMAYI BEKLİYORLAR

Tamamen yerli üretim olduğunu aktaran Köksal, ortakları Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balcı ile bu serüvene başladığını ifade etti. Şimdi ürettikleri gitarları dünyanın dört bir yanına satmaya hazırlanıyorlar.

Arkadaşlarıyla beraber 6 yıl süren AR-GE ve paten sürecinin tamamladıktan sonra seri üretim için Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde "Shart Gitar" adıyla bir fabrika kurdu. Şimdi ise ayda yaklaşık özel olarak 100 gitar üretiyor.