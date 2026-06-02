Kayseri’de yaşayan Fatih ve Ayşegül Korkmaz çifti, kiraladıkları toplam 20 bin metrekarelik tarım arazisinde yılda yaklaşık 70 ton organik çilek üreterek dikkat çekiyor.

Memur emeklisi Fatih Korkmaz ile sağlık memuru olan eşi Ayşegül Korkmaz’ın çilek üretim serüveni, 2013 yılında Tomarza ilçesinde başladı. Fatih Korkmaz’ın görev yeri değişikliği nedeniyle ilçeye gitmesiyle çilek yetiştiriciliğini yakından tanıyan çift, ilk olarak küçük bir alanda deneme üretimi gerçekleştirdi.

ÜRETİM ALANI YILLAR İÇİNDE GENİŞLEDİ

İlk denemelerden olumlu sonuç alan Korkmaz çifti, zamanla kiraladıkları yeni arazilerle üretim kapasitesini artırdı. 2026 yılı itibarıyla Kayseri’nin farklı bölgelerinde toplam 20 bin metrekarelik ekim alanına ulaşan çift, çilek yetiştiriciliğini profesyonel ölçekte sürdürüyor.

Modern sulama sistemleriyle donatılan bahçelerinde çilek fidesi de yetiştiren çift, her yıl ortalama 60 ila 70 ton arasında organik çilek hasadı gerçekleştiriyor. Üretim faaliyetleri aynı zamanda sezon boyunca çok sayıda kişiye iş imkânı da sağlıyor.

AİLELER DALINDAN ÇİLEK TOPLUYOR

Korkmaz çiftinin bahçeleri yalnızca üretim alanı olarak değil, ziyaretçilerin doğayla vakit geçirebildiği bir ortam olarak da hizmet veriyor. Aileler çocuklarıyla birlikte bahçeleri ziyaret ederek çilekleri dalından topluyor, ürünleri yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

Fatih Korkmaz, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde Tomarza’ya tayin olduğunu ve burada çilek yetiştiriciliğini öğrendiğini ifade etti.

Becen, Eğribucak, Hisarcık ve Endürlük mahallelerinde üretim yaptıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu: "Şu anda da 20 bin metrekare kadar yerimiz var. Senelik aşağı yukarı 60-70 ton kadar çilekten ürün alıyoruz. Ben zaten tarıma bağlı, tarımı seven biriyim. Müşteri problemimiz de yok. Gelip kendileri topluyor. Çoluk çocuk içine girip bu mutluluğu yaşıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Albion, Monterey, Camarosa, San Andreas çeşidi çilekleri üretiyoruz. Çeşitlerimizin geneli tatlı ve karasal iklime uygun. İyi tarıma kayıtlıyız. Biz zaten organikçiyiz. Hiçbir şekilde pestisit ve buna benzer ilaç katkısı da yok. Eşimin de desteği çok, sağ olsun. Eşimin desteğini hissetmek çok güzel bir duygu. O olmasa yapamam açıkçası."

“EVİMİZİN ÖNÜNDE BAŞLAYAN HİKAYE BÜYÜDÜ”

Ayşegül Korkmaz ise uzun yıllardır eşiyle birlikte organik çilek üretimi yaptıklarını belirterek, başlangıçta hobi olarak gördükleri işin zamanla profesyonel bir üretim modeline dönüştüğünü söyledi.

Evlerinin önündeki küçük bir alanda başlayan üretimin bugün çok daha geniş bir noktaya ulaştığını vurgulayan Korkmaz, "Gelen talepler çok güzeldi. Çocukların dalından kopardığı, ailelerin gelip huzur bulduğu, şehir ortamından uzak, onların her gülümsemesini görmek bizim için bir adım oldu" dedi.

DOĞAYLA BULUŞMANIN ADRESİ OLDU

Üretim sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ayşegül Korkmaz, Kayseri’nin farklı bölgelerindeki bahçelerde vatandaşlara açık hizmet sunduklarını anlattı.

Korkmaz, insanların bahçelere gelerek çilekleri kendi elleriyle topladığını belirterek, "Kayseri'nin birçok yerinde bahçelerimiz var. Halka açık hizmet sunuyoruz. İnsanlar geliyor burada dalından koparıyor. Çocuklar doğayla buluşuyor. Çocukların gözündeki mutluluk, ailelerin doğayla buluşması gerçekten bizim için kıymetli" ifadelerini kullandı.